بدأت منذ قليل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الالجماعة الأرهابية و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث العدوة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان مشبه النيابة السنةة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الواجبة، وقتل رقيب واجبة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

المصدر : مصر ناين