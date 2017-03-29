يصل الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى القاهرة بعد ظهر غد الخميس، قادمًا من بلاده، بعدما شارك مع منتخب تونس فى وديتى الكاميرون والمغرب، اللتين فقد تهما تونس بنتيجة واحدة بهدف نظيف.

وتستعد تونس لمباراة مصر، المُقرر لها يونيو المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).

ويستعد الأهلى لمباراة الداخلية السبت المقبل باستاد السلام فى الدورى السنة، ويشارك اللاعبون الدوليون فى مران اليوم عقب انتهاء معسكر الفراعنة أمس، التى خاضت مصر خلاله ودية توجو وفازت فيها مصر بثلاثية نظيفة استعدادًا لمواجهة تونس.

وتبدو حظوظ على معلول فى المشاركة أمام الداخلية صعبة حيث من المقرر أن يصل القاهرة عصر الغد، ليغيب عن مران الغد بنسبة كبيرة، وهو ما يُعنى أنه سيُشارك فى مران وحيد (يوم الجمعة) قبل مباراة الداخلية، لذا ستكون فرصة مشاركته فى مباراة المقبل صعبة للغاية.

وشارك معلول فى مباريات الأهلى الماضية محليًا وأفريقيًا بشكل أساسى، وظهر فيها بشكل جيد للغاية نال استحسان الجهاز الفنى والجمهور.

المصدر : مصر ناين