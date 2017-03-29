استقبل الدكتور أحمد غلاب، رئيس كلية أسوان وفد من سفارة اليابان بالقاهرة، حيث تحدث رئيس الكلية خلال لقائه بالوفد عن أهمية التعاون الثقافى اليابانى بكلية أسوان، مؤكدا أن التعاون لا يقتصر على الثقافة فقط بل يمتد إلى التعاون لمجالات أخرى عديدة منها الزراعة والطب والصناعة والصناعات القائمة على النباتات العطرية ومجال الطاقة المتجددة والغير متجددة.

وأشار الدكتور غلاب إلى أن الإحتفال باليوم الثقافى اليابانى ضمن البرتوكول الموقع بين كلية أسوان ومؤسسة الجايكا والسفارة اليابانية من أجل التبادل الطلابي والمشاركة الفعالة في تعظيم الأبحاث الطلابية التي تخدم المجتمع وبناء جسر متواصل بين كلية أسوان والجامعات اليابانية، حيث يشمل الإحتفال الذى يستغرق يومين ورش عمل لتنمية البيئة والتعريف بالثقافة اليابانية

وأضافت الدكتوره إحسان عبدالقدوس عميد كلية الألسن بكلية أسوان أن قسم اللغة اليابانية به 80 طالب وطالبة يدرسون اللغة من خلال أساتذة كلية هيروشيما اليابانية وذلك في إطار التعاون المشترك بين كلية أسوان ومؤسسة الجايكا اليابانية