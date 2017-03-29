تمكنت مباحث مركز زفتى بمحافظة الغربية، من ضبط فلاح وبحوزته فرد خرطوش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية، إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز زفتى، بتمكين رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة له، بإشراف العميد طارق داود مأمور مركز زفتى والعقيد وليد الجندى رئيس فرع الكشف الجنائى بزفتى والسنطهن من ضبط “محمد.ع.م.غ” 60 سنة فلاح ومقيم بقرية تفهنا العزب مركز زفتى وبحوزته فرد خرطوش، وتم تحرير محضر برقم 7985 جنايات المركز، وأخطرت النيابه لمباشرة التحقيقات.