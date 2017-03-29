يجهز مجلس إدارة النادى المصرى، مفاجأة لجماهير بورسعيد اليوم، على هامش مران الفريق فى استاد بورسعيد لأول مرة منذ 5 سنوات، حيث سيعقد المجلس جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن قبل المران، لمناقشة مسألة التجديد للتوأم، وفى حالة موافقة التوأم على التجديد سيتم الإعلان أثناء المران للاحتفال مع الجماهير بالتجديد.

ويعود فريق المصرى البورسعيدى للتدريب على ملعبه فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، بعد غياب استمر لمدة 5 سنوات وتحديدًا منذ أحداث بورسعيد فى الأول من فبراير 2012.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، قد اجتمع مساء أمس، واتخذ قرارا بالإجماع على رجوع التدريبات مرة أخرى على استاد النادى المصرى.

ويستأنف الفريق الاول للنادى المصرى تدريباته فى السادسة من مساء اليوم، على ملعب استاد النادى المصرى، ومن المنتظر أن يشهد المران حضورا جماهيريا كبيرا نظرًا لاشتياق جمهور بورسعيد مشوفة فريقه على ملعبه.

المصدر : مصر ناين