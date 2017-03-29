شن رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وأسفرت تلك الحملة عن ضبط ” من ضبط صاحب مصنع شمع برافين للإنارة ( بدون ترخيص ) كائن بناحية الطريق الزراعي السريع دائرة مركز كفر الدوار لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وتجميع ( 25 ) إسطوانة غاز مدعمة لاستخدامها بالمصنع وحيازة كمية (337) طن شمع برافين جار تحرير المحضر اللازم .

وتم ضبط ومقيم بندر حوش عيسى لحيازته كمية (2) طن زيت طسنة مجهول المصدر وبدون بيانات وتحرر المحضر اللازم، وصاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة أبو المطامير لحيازته كمية (260) كيلو سكر حر مجهول المصدر وبدون فواتير وتحرر المحضر اللازم، وصاحب محل لبيع إطارات السيارات كائن بشارع المعهد الدينى بندر أبوحمص لحيازته (40) إطار كاوتش مجهولة المصدر وجار تحرير المحضر اللازم .

كما تم ضبط سنةل ومقيم قرية كوم صوان مركز أبوحمص حال قيادته السيارة رقم 1000736نقل بحيرة قيادة محملة بأعداد 60 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة وتحرر المحضراللازم.