أكدت الفنانة سما المصرى ثقتها فى أن برنامجها الجديد سيحقق نسبة مشوفة عالية، قائلة، “برنامجى هيكسر الدنيا.. ثقة فى الله تكسير على رأى محمد رمضان”.

وحول هدفها من البرنامج، اصدر ت سما المصرى لــ”اليوم السابع”، “ليه كذا هدف، منها إننا نجيب ناس نستفيد منهم، وأنى أقدم حاجة جديدة، وكمان هدفى أنى أعمل فرقعة”.

وأضافت سما المصرى، أنها ستعقد اجتماعاً اليوم مع إدارة القناة لتحديد باقى تفاصيل البرنامج، مؤكدة أنها وقعت العقد وسيتم إذاعته فى قناة مصرية مشهورة وفى التصنيف الأول، وتستضيف خلاله حالات كثيرة، وتناقش قضايا اجتماعية مهمة، منها عقوق الوالدين وعقوق الأبناء لأبنائهم أيضاً.

وأشارت الفنانة الاستعراضية إلى أنها تشوف باهتمام أعداداً من البرامج المختلفة، منها برامج عمرو أديب ووائل الإبراشى ومعتز الدمرداش ولميس الحديدى، قائلة، “أنا بحب البرامج اللى حواراتها بتكون سخنة”.

وكانت الفنانة سما المصرى أعلنت، عبر صفحتها على فيس سبوك، عن تقديمها برنامجاً دينياً فى شهر رمضان المقبل، عبر إحدى القنوات الفضائية تحت عنوان “عقوق الوالدين”.

المصدر : مصر ناين