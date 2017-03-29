نجحت المؤسسات الامنيه بالقاهرة في القبض على أكبر تشكيل عصابى من كولومبين الجنسية، احترف سرقه أموال المواطنين بأسلوب التتبع وثقب إطارات السيارات.

البدايه كانت ببلاغ لقسم واجبة السيدة زينب من محمد. ن، مقاول أنه عقب صرفه مبلغ 800 ألف جنيه بشارع المبتديان ،وأثناء سيره بشارع الشيخ على يوسف مستقلاً سيارته فوجئ بعطل بإطار السيارة فتوقف لتغيير الإطار وانصرف وعقب وصوله للمنطقة سكنه اكتشف سرقة المبلغ المالي تحرر عن ذلك المحضر رقم 3322 لسنة 2017م جنح القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مستخدمي السيارة رقم ر ص ر 791 ماركة كيا كارنز، فيرانى اللون، مستأجرة من معرض سيارات بالمعادى، وتبين انهم كل من جارا كوبيلوس ماسو ” كولومبى الجنسية ” 53 سنه وكيو ليما جستافوا ” 40 سنه ولوبيز بيروس وليم 58 سنه،و رويز فنيجاز اكتافيو 51 سنة وجميعهم ” كولومبين الجنسية”.

بإعداد الأكمنة اللازمة باماكن ترددهم اسفرت احداها عن ضبطهم وبحوزتهم 500 يورو و 7397 دولار و 56015 بيزو كولومبي و 1500 يوان صيني و 1000 روبية هندي و 22750 جنية مصري و 11 فيزا كارد و5 خطابات تحويل أموال بإجمالي 15 ألف دولار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب ” ثقب اطار السيارة ” والتتبع من امام البنك وأنهم قاموا بتحويل متحصلات الواقعة للعملات الأجنبية ووضعها بحساباتهم البنكية وتحويل بعض منها للخارج وان المبالغ المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامي

تحرر عن ذلك محضرا لمحضر اللازم وتولت النيابة السنةة التحقيق

المصدر : مصر ناين