ألقت مباحث الجيزة القبض على شقيقين بحوزتهما 192 أسطوانة غاز محملة على سيارة نقل قبل بيعها بالسوق السوداء بالهرم.

البداية أنه أثناء مشوفة ضباط مباحث قسم واجبة الهرم للحالة التأمينية، تمكنوا من ضبط “السيد. ب ” وشقيقه “إكرامى” حال استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما 192 أسطوانة غاز مدعمة، واعترفا بحيازتها لبيعها بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.



المصدر : مصر ناين