نظمت كلية العلوم بكلية القناة ورشة عمل لجهود وزارة البيئة فى محافظة الإسماعيلية بعنوان “سبعة أعوام من الجهد و العمل” فى إطار فعاليات الأسبوع البيئى الخامس الذى تنظمه كلية قناة السويس فى الفترة من 26 والى أن 30 مارس الجارى.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الكلية ، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور العربي هندي شندى عميد الكلية و الدكتورة منى قيصر وكيل الكلية لشئون البيئة، ومشاركة الدكتورة نسرين قدري المدرس بقسم علوم البحار بالكلية.

وحاضر في الدورة الدكتور حسام عبد السلام السيد رئيس قسم معمل القياسات البيئية حيث تناول خلال الورشة الحديث عن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة للتصدي لكافة المشاكل البيئية على مستوى مصر من خلال جهد و عمل الفرع الإقليمى كلا داخل نطاقه.

كما تناولت الدورة الحديث عن الهيكل الوظيفي لجهاز شئون البيئة ودور كل فرد سواء كان توعوى أو مشارك في رصد الحالة البيئية و طرق معالجتها.

وعلى هامش الورشة قام مسئول وزارة البيئة إهداء الكلية عشر صناديق قمامة خاصة بالمخلفات الصلبة والعضوية.

كما دارت ورشة العمل الثانية بمشاركة بهاالباشمهندسة رشا محمد عبد الوهاب أحمد رئيس قسم المخلفات الصلبة والخطرة بجهاز شئون البيئة بالإسماعيلية حول تعريف المخلفات الصلبة وأقسامها المختلفة وخطورة المخلفات الصلبة على الصحة السنةة، وخطوات الأداة المتكاملة للمخلفات الصلبة.