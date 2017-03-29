أصيب شاب فى العشرين من عمره مقيم بقرية الجبيلى بمركز اطسا بمحافظة الفيوم بحالة تسمم غذائى، إثر تناوله حبوب منع تسوس القمح بالخطأ وتم نقله إلى المستشفى السنة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبى مدير تأمين الفيوم، تلقى اخطارا من مأمور مركز واجبة سنورس بإصابة المواطن “أحمد ز ع” 20 سنة حاصل على دبلوم زراعى مصاب بإدعاء تسمم غذائى إثر تناول أقراص منع تسوس القمح وحالته السنةة سيئة ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال والده “عاطف ز أ” 63 سنة قرر أن نجله المصاب تناول أقراص منع تسوس القمح على سبيل الخطأ اعتقادا منه أنها أقراص علاج حساسية الصدر ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين