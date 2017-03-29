واصلت مديرية تأمين الجيزة حملاتها التأمينية لإزالة التعديات على نهر النيل بالوراق، وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة عن تنفيذ 15 قرار إزالة لمبانى مخالفة.

كما شنت واجبة المرافق حملة تأمينية استهدفت إمبابة وبولاق الدكرور والهرم، أسفرت عن تحرير 298 مخالفة، وشملت الحملة أيضا إزالة التعديات بالطريق الدائرى حيث تم تحرير 122 مخالفة.

وشنت مباحث التموين بالجيزة، حملة تأمينية، أسفرت عن تحرير 55 قضية بيع سلع مدعمة بالسوق السوداء، وغش تجارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.