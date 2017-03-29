أودع حرس قاعة محكمة معهد تأميناء الواجبة بطرة المتهمين في “أحداث عنف العدوة” والمتهم فيها بديع و682 آخرين قفص الاتهام، وردد المتهمون العديد من العبارات في حب مصر، وآخرى مؤيدة للرئيس السيسي، ولعل من أبرز هذه الهتافات ” عاش الهلال مع الصليب”.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الواجبة، وقتل رقيب واجبة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.



أهالى متهمى أحداث العدوة



أهالى متهمى أحداث العدوة



أهالى متهمى أحداث العدوة

المصدر : مصر ناين