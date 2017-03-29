أشارت مسودة وثيقة قبل ساعات من إخطار لندن الرسمى للاتحاد الأوروبى بخروجها منه إلى أن زعماء التكتل سيتعهدون اليوم الأربعاء بالوحدة فى محادثات “بناءة” مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد للحد من الغموض لدى المواطنين والشركات.

ولا تتضمن المسودة أى ذكر لإمكانية فشل الطرفين فى التوصل إلى اتفاقية بنهاية فترة السنةين التى يتصورها قانون الاتحاد الأوروبي. ويستبعد هذا ملحوظة من نسخة سابقة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبى سيكون مستعدا لخيار “عدم التوصل إلى اتفاق” على الرغم من عدم رغبته بذلك.

المصدر : مصر ناين