تمكنت الإدارة السنةة لمباحث الجيزة من كشف غموض العثور على جثة شاب مصابا بطلق نارى، وملقى بأرض زراعية فى أبو النمرس، حيث تبين أن المجنى عليه سائق توك توك ، وأن جاره استدرجه، وأطلق اللهيب عليه للاستيلاء على التوك توك، ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان مركز واجبة أبو النمرس تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة زراعية، وبانتاصدر العقيد ضياء رفعت مفتش مباحث جنوب الجيزة إلي مكان الحادث عثر على جثة شاب مصابا بطلق نارى، وكشفت التحريات أنه يدعي ” محمد. ا ” سائق توك توك.



وتوصلت تحريات المقدم هاني عكاشة رئيس مباحث مركز واجبة أبو النمرس أن جار المجني عليه يدعي ” إسلام. ا ” وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجه لمكان العثور على الجثة وأطلق اللهيب عليه واستولي علي التوك توك وفر هاربا ، وبإعداد كمين للمتهم تمكن ومعاونيه النقيبان محمد خليل وأحمد عكاشة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة .

وروي كيفية ارتكاب الحادث أمام العميد ناجى كامل رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

المصدر : مصر ناين