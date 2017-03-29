اصدر المستشار عمر سويدان رئيس محكمة جنايات المنيا، والمنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، والتى تنظر محاكمة بديع و682 آخرين بقضية “أحداث عنف العدوة”، أنه ورد خطاب من مصلحة السجون يفيد تعذر حضور المتهم محمد بديع نظرا لمحاكمته على ذمة قضية آخرى “اقتحام السجون” في ذات التوقيت، ولا يجوز فض الأحراز فى غياب أى من المتهمين المحبوسين سيتم تأجيل القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان مشبه النيابة السنةة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

في بداية الجلسة أكد رئيس المحكمة أنه ورد خطاب من مصلحة السجون يفيد تعذر حضور المتهم محمد بديع لمحاكمته على ذمة قضية آخرى في ذات التوقيت، ونوه رئيس المحكمة أنه لا يجوز فض الأحراز في غياب أي من المتهمين المحبوسين.

وفيما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع وطالب سامح المنياوى الدفاع الحاضر عن المتهم أحمد سعد بإخلاء سبيل موكله، وكما طالب دفاع المتهم رقم 5 بإخلاء سبيل موكله لتدهور حالته الصحية.

جدير بالذكر أن محمد بديع يحاكم في ذات التوقيت على ذمة قضية “اقتحام السجون” والتى تعقدت بأكاديمية الواجبة منذ قليل.

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الواجبة، وقتل رقيب واجبة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

المصدر : مصر ناين