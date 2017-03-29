افتتح الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم أعمال تطوير وتشغيل مركز الفيوم الحرفى الترفيهى بمنطقة عين السيليين، الذى يضم أعمال ترفيهية وورش فنية وحرفية وتمثيلية وألعاب رياضية وتصوير ومعرض للمشغولات اليدوية والخشبية، وقاعة للمؤتمرات والمناسبات، كما يضم المركز 24 غرفة للورش ومبيت للعارضين.

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ تفقد معرض المشغولات اليدوية، وأكد على ضرورة جعله معرضاً ثابتاً وتشغيله بصفة مستمرة مع الاهتمام بجودة المنتج الذى يتم عرضه، وتفقد معرض الفنون التشكيلية والخشبية والورش والكافتيريا، واستمع لأغنية وطنيه عن الفيوم للطفل أحمد الهوارى.

وأضاف محافظ الفيوم، أن المحافظة تزخر بالعديد من المقومات السياحية والبيئية والأثرية التى تؤهلها لأن تكون فى مصاف المحافظات المتقدمة، لافتاً إلى أن العمل فى قطاع السياحة يتم على محورين هما إعادة اكتشاف وتأهيل وتطوير المناطق السياحية، وتقديم كافة التيسيرات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم على أرض الفيوم، للارتقاء بقطاع السياحة باعتباره من القطاعات الحيوية التى توفر فرص عمل حقيقية وتسهم فى زيادة الدخل.

المصدر : مصر ناين