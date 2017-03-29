أعلنت مصادر إيرانية مصرع 5 من عناصر الميليشيات الشوفة للحرس الثورى الإيرانى، بينهم 3 من الميليشيات الأفغانية، واثنان من قوات “الباسيج” الإيرانية، وذلك خلال المعارك فى سوريا الأيام القليلة الماضية.

واصدر ت المصادر، حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هؤلاء الأفغان قتلوا أثناء معارك منطقة الشيخ سعيد، جنوب شرق حلب، بعد وقوعهم فى كمين لقوات المعارضة السورية”.

وأشارت المصادر إلى أن أحد قادة ميليشيات “الباسيج” ويدعى حسين معز غلامى لقى مصرعه فى سوريا الجمعة الماضية فى معارك بمدينة حماة السورية.

وكان المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، استقبل أمس الثلاثاء، عوائل أعداد من قتلى لواء “فاطميون” الأفغانى، إلى جانب قوات النظام السورى الذين لقوا مصرعهم خلال المعارك ضد المعارضة السورية خلال السنوات الماضية منذ بداية تدخل طهران عسكريا فى سوريا سنة 2012.

وأشاد خامنئى، أمام هؤلاء العوائل بمشاركة أبنائهم فى حروبه الإقليمية، مضيفا أن “هؤلاء الشباب أثبتوا عبر تضحياتهم أن مدرستهم هى مدرسة تخرج الأشخاص الصالحين على حد قوله.

جدير بالذكر أن قوات “الباسيج” هى قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورا وإناثا، أسس بأمر من القائد السابق للثورة الإيرانية روح الله الخمينى فى نوفمبر 1979م، وتضم المدنيين المتطوعين، وتشارك فى أنشطة شبه التأمين الداخلى وتوفير الخدمات الاجتماعية، وتنظيم الاحتفالات الدينية السنةة.

المصدر : مصر ناين