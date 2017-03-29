أعلنت موانئ بورسعيد الشوفة للهيئة السنةة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبالها، اليوم الأربعاء، 32 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 6 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الارصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول اليوم سفينة واحدة.

فيما سجل ميناء غرب دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينة كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع سنةه وخروج سفينة وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء كافه الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

المصدر : مصر ناين