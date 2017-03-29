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اقتصادية قناة السويس موانئ بورسعيد تستقبل سفينة اليوم

منوعات
اقتصادية قناة السويس موانئ بورسعيد تستقبل سفينة اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد الشوفة للهيئة السنةة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبالها، اليوم الأربعاء، 32 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 6 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الارصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول اليوم سفينة واحدة.

فيما سجل ميناء غرب دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينة كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع سنةه وخروج سفينة وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء كافه الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

المصدر : مصر ناين

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