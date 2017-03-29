أطلقت شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك تحديثات لتطبيق ماسنجر الشوف لها، والتى تتيح للمستخدمين التفاعل مع رسائل الأشخاص فى المحادثات الفردية من خلال أزرار المشاعر على كل محادثة فردية، وهى الميزة التى أشارت إليها أعداد من التقارير السابقة، إلا أنها بدأت فى الظهور مؤخرا بشكل تدريجى لدى أعداد من المستخدمين.

ورغم أن تطبيق ماسنجر يتيح للمستخدمين بالفعل أيقونة لإضافة بعض الإيموشنز البسيطة للمستخدمين، إلا أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين التفاعل مع رسالة بعينها أرسلها أحد الأصدقاء، فبمجرد وصول رسالة جديدة وبمجرد الضغط عليها، سيظهر زر إيموشن أسفل الجملة، وبمجرد الضغط عليه تظهر قائمة المشاعر المختلفة الخاصة بما فيس بوك، بما فى ذلك رمز القلب والوجه المبتسم والوجه الغاضب والوجه الحزين وغيرها.

وقد أطلقت فى بوك هذا التحديث لكل من تطبيق ماسنجر على منصتى أندرويد وiOS، بالإضافة إلى منصة الويب، وهو يجرى إطلاقه بشكل تدريجى لكل المستخدمين، مع إمكانية وصوله خلال الأيام القليلة المقبلة لكل المستخدمين حول العالم.



اختيار الإيموشن

الإيموشن بعد التعليق





المصدر : مصر ناين