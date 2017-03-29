تخصص النجمة العالمية شاكيرا بعضا من وقتها للقيام ببعض الأعمال الخيرية، حيث توجهت النجمة الكولومبية ذات الـ39 سنةا، لاستاد “Camp Nou” فى برشلونة بإسبانيا، من أجل دعم إنشاء مدرسة جديدة للأطفال فى بلدة شاكيرا “بارانكيا ” فى كولومبيا حيب موقع “lath“، وأكد موقع “as” أن بإطلاق هذه المدرسة ستكون المدرسة السابعة التى تفتتحها مؤسسة شاكيرا الخيرية بالمشاركة مع مؤسسات خيرية أخرى.

شاكيرا

وأكدت شاكيرا خلال مؤتمر صحفى، أنها خصصت الكثير من الوقت لدعم هذا المشروع المهم، فعندما بدأنا ببناء مدارس فى كولومبيا قبل 20 سنةا، اخترنا المناطق النائية حيث لم يكن هناك أى شىء على الإطلاق، لا بنية تحتية، طرق أو الى أن مياه عذبة من أجل الشرب، وبمجرد إنشاء المدارس ظهر التحول المباشر فأصبح هناك فرص لتعليم الآلاف الطلاب، بالإضافة إلى فرص للعمل وتوافرت التغذية الصحية، واستجاب الطلبة أكاديميا، واستكملت كلامها: “الاستثمار فى التعليم هو أفضل استراتيجية للقضاء على الفقر”.

النجمة العالمية شاكيرا

ظهرت شاكيرا وهى أم لطفلين فى ملعب برشلونة لكرة القدم، مرتديه ملابس سوداء أنيقة مصصنف ة من الجلد والدانتيل باللون الأسود، وهو ما جعلها حاصدة لعبارات الإشادة الثناء ل إطلالتها البسيطة.

يذكر أن شاكيرا أطلقت مؤخرا كليب “Deja vu“، والذى جمعها بالنجم برنس رويس، واستطاع الكليب أن يحصد أعدادا هائلا من عبارات الإعجاب من قبل المعنيين بالغناء والموسيقى، وحقق نسبة مشوفة على موقع الفيديو “يوتيوب” ما يقرب من 23 مليون مشوفة خلال 5 أيام فقط.



شاكيرا فى الملعب



النجمة الكولومبية شاكيرا فى الملعب



خلال إطلاق المشروع



خلال إطلاق المشروع

المصدر : مصر ناين