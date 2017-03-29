عثر جلال خليل “تاجر”، وأعداد من الأهالى بقرية إبشان الشوفة لمركز بيلا بكفر الشيخ اليوم الأربعاء، على 11 حمارا مذبوحة ومسلوخة ملقاة ببحر إبشان بجوار كوبرى القطار بطريق إبشان الحامول.

اصدر جلال خليل “تاجر” إنه عثر وأعداد من الأهالى على 11 حمارا مذبوحا ومسلوخا ملقاة ببحر إبشان بجوار كوبرى القطار بطريق إبشان الحامول، وأنه أبلغ مركز واجبة بيلا وإدارة الطب البيطرى بيلا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأضاف جلال، إنها ليست الواقعة الأولى التى يتم فيها ذبح الحمير وإلقائها بالحامول وبيلا وأعداد من المراكز، مؤكداً إنه يطالب باتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من تسول له نفسه بذبح الحمير وسلخها، مشيراً إلى ذبح الحمير وسلخها أدى لارتفاع أسعار الحمير وندرة وجودها بالأسواق.



الحمير المذبوحة والمسلوخة ملقاه ببحر ابشان



الحمير بالمياه ببيلا



الحمير ملقاة ببحر إبشان بكفر الشيخ



بقايا هيكل حمار



حمار بمياه بحر إبشان

المصدر : مصر ناين