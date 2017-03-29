تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الاقسام والمراكز من القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والأقراص المخدرة والهيروين بقصد الاتجار فى حملة تأمينية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات مفادها قيام كلاً من المتهم” سيد. م. ع “34 سنة سنةل مقيم دائرة قسم أول سبق اتهامه فى 15 قضية بتهم ( ضرب – سرقة – مخدرات ) مسجل شقى سرقات سنةة ” نشاط مستمر” ، شقيقه المتهم ” عبدالسلام” 28 سنة سنةل مقيم دائرة قسم ثان بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى الإسماعيلية ماركة أوبل، بحوزتهما 2 فرش من مخدر الحشيش تزن حوالى (200 جرام) ، مبلغ مالى 120 جنيها ، 2 تليفون محمول، كما تم ضبط المتهم “محمد. ع. م” 24 سنةسنةل مقيم دائرة قسم ثان ، بحوزته 20 قطعة من جوهر مخدر الحشيش تزن حوالى “200 جرام”، سلاح أبيض “مطواة” ، تليفون محمول مبلغ مالي (240 جنيها) .

وتوافرت معلومات مفادها قيام ” محمد .م. م ” 30 سنة سنةل مقيم دائرة مركز التل الكبير ، سبق اتهامه فى القضية بتهمة مخدرات بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة جوهر مخدر الهيروين تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطه ، بحوزته 27 لفافة من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى” 30 جراما” ، مبلغ مالى 150 جنيها، وتليفون محمول .

وتمكن ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية من ضبط المتهم” على .ي. م “23 سنة سنةل مقيم دائرة قسم أول بحوزته 90 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 270 جنيها، وتليفون محمول، سلاح أبيض كتر، كما تم ضبط المتهم “احمد. ف. م ” 23 سنة سنةل مقيم دائرة قسم ثان ، بحوزته 30 قرصا مخدرا، وتليفون محمول ومبلغ مالي 145 جنيها.

وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة ، والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من تجار ومتعاطى تلك المواد المخدرة ، والسيارة لتسهيل نقل وترويج المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر : مصر ناين