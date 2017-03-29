شهدت كلية كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تشغيل جهاز التحليل الضوئى باستخدام أشعة الليزر بكلية العلوم بكلية كفر الشيخ، وهو أول وأحدث جهاز يتم شراؤه بالجامعات المصرية والعربية.

واصدر الدكتور ماجد القمرى رئيس كلية كفر الشيخ فى بيان اليوم، إن هذا الجهاز يستخدم للتعرف على ميكانيكية التفاعلات السريعة فى العديد من الأنشطة البيولوجية ومجالات النانو تكنولوجى والأدوية والغذاء والطاقة الشمسية والمياه، بالإضافة إلى التعرف على المواد الكيميائية التى تطلق الأكسجين الأحادى النشط الذى يستخدم فى مجال العلاج الديناميكى الضوئى.

وأضاف القمرى، أن وجود شبه هذه التقنية بكلية كفر الشيخ يعد طفرة ونقلة صنف ية للتميز فى الكشف العلمى.

المصدر : مصر ناين