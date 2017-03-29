بدأ المشاركون فى المؤتمر الدولى الأول لكلية الإدارة الفندقية بكلية الإسكندرية فرع مطروح، بواحة سيوة تحت عنوان ” التطوير المتوازن لواحة سيوة على الخريطة الدولية” بالتوافد على قاعة المؤتمر تمهيداً لانطلاقة فعالياته بعد قليل، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والدكتور محمد إسماعيل رئيس المؤتمر.

واصدر ت الدكتورة دلال عبد الهادى عميد كلية الإدارة الفندقية بكلية الاسكندرية ومقررة المؤتمر، فى تصريحات لليوم السابع أن أعدادا من الخبراء المتخصصين والباحثين، من الجامعات المصرية يشاركون فى المؤتمر، لعرض ومناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه السياحة الدولية بسيوة، وطرق حلها، وذلك خلال الفترة من 29 -31 مارس الجارى.

ويقام على هامش المؤتمر معرضا للمنتجات البيئية، والمشغولات اليديوية للمرأة السيوية.

المصدر : مصر ناين