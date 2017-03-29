اصدر المركز النيجيرى للسيطرة على الأمراض أن تفشى مرض التهاب السحايا فى البلاد أسفر عن مصرع 269 شخصا فى الأسابيع القليلة الماضية فى الوقت الذى تجرى وراء فيه الدولة الأكثر سكانا فى افريقيا والمنظمات الدولية إلى مكافحة تفاقم الأمراض.

وذكر المركز فى تغريدة على موقع تويتر فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن 1828 حالة من التهاب السحايا سجلت فى نيجيريا بدءا من الاثنين كما سجلت وفاة 269 شخصا فى 15 من 36 ولاية فى البلاد.

وأشار المركز على موقعه الإلكترونى إلى أن 33 شخصا توفوا جراء إصابتهم بهذا المرض سنة 2016.

وقتل أكثر من ألفى شخص جراء تفشى التهاب السحايا فى نيجيريا سنة 2009 مع محدودية الرعاية الصحية فى المناطق الريفية حيث يعيش معظم السكان على دخل يقل عن دولارين فى اليوم على الرغم من موارد البلاد النفطية الضخمة.

ومرض التهاب السحايا هو التهاب فى الأغشية المحيطة بالمخ ينتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية.

المصدر : مصر ناين