أصدرتالباشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة القرار رقم 559 لسنة 2017 متر الخاص بحل وتصفية جمعية الاخلاص الخيرية بدمنهور المشهرة برقم 600 لسنة 1991 لتوقف نشاطها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنه 2002.

واصدر ت المحافظ فى بيان اليوم، إن أموال الجمعية تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعيين مراجع مالي بإدارة دمنهور الاجتماعية مصفيا للجمعية المشار إليها، على أن تتم عملية التصفية خلال ستون يوما من تاريخ صدور القرار.

المصدر : مصر ناين