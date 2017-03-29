أصيب 25 تلميذا جميعهم بالمرحلة الابتدائية وشوفين لأحد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بقرية دكران بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط إثر انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة للرحلات كانوا يستقلونها أثناء ذهابهم لمسابقة قرآن كريم، وتم نقل المصابين لمستشفي الغنايم المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عاطف قليعي مساعد وزير الداخلية مدير تأمين أسيوط، إخطارا من مأمور مركز واجبة الغنايم يفيد انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة للرحلات بمدخل مركز الغنايم علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي يستقله أكثر من25 تلميذ شوفين لمكتب تحفيظ القرآن الكريم بقرية دكران الشوفة لمركز أبو تيج وكانوا في طريقهم لمسابقة حفظ القرآن الكريم التى ينظمها الأزهر وبالانتاصدر والإسعاف تبين إصابة كل من محمد علام محمد أحمد 12 سنة “كسر بالساعد”، محمد محمود على ٢٧ سنة تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، وأحمد على محمد ٨ سنوات تم تحويله المستشفى الجامعي يشتبه إصابته بكسر في قاع الجمجم ، وفارس حسام إمبابى ١٧ سنة كسر باليد والكتف، وريم عبدالمنعم أحمد ١٢ سنة كسر بالكتف، ومحمد حسام إمبابى ١١ سنة كسر باليدين، وندى عبد المنعم أحمد ١٢ سنة كسر بالترقوة، وعبدالرحمن سيد أحمد ١٠ سنوات تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي مصاب كسر بقاع الجمجم، ودعاء سيد حسان ١٠ سنوات وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي واشتباه بكسر ساقين ، ومحمود صالح يوسف ١٢ سنة وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي ومصاب بكسر بقاع الجمجم،ومحمود حسن عبدالحافظ ١٢ سنة وتم تحويله الى مستشفى أسيوط الجامعي ، وأيمن سيد أحمد ١٤ سنة مصاب بكدمات متفرقة ، وأسماء سليمان محمد ١١ سنة أشباه كسر بالساعد ، وياسر إمبابى عبد اللاه ٤٣ سنة ، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومصاب بكسر بالحوض.

كما أصيبت أسماء عمر احمد ١٠ سنوات باشتباه كسر بالأنف ، ومحمد أحمد عبد الحميد ٤٥ سنة، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومصاب بنزيف داخلى ، وعبد الخالق صابر محمد 12 سنة مصاب بكدمات بالرأس، ويوسف علاء محمد ٩ سنوات مصاب باشتباه بكسر، وأحمد حسن عبد الحافظ ١١ سنة اشتباه بكسر، وفاطمة محمود ناجى ١١ سنة اشتباه بكسر، وشهيد محمود ناجى ١٢ سنة اشتباه بكسور ، وحسنين محمود محمد ٨ سنوات اشتباه مابعد الارتجاج، و محمد اشرف عقل ١٢ سنة اشتباه مابعد الارتجاج، وأسماء محمود ناجى ٧ سنوات اشتباه مابعد الارتجاج ، وعبد الحكيم عمر حسن ٩ سنوات اشتباه مابعد الارتجاج.

وانتقل إلى مستشفى الغنايم صلاح قام بفتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور محمد سيد وكيل مديرية التربية والتعليم وَعَبَد الناصر محمد حامد مدير التعليم السنة ومحمد عبد المحسن مدير إدارة أبوتيج، ومحمد عبد المعتمد من تأمين المديرية.

واصدر صلاح قام بفتحى وكيل وزارة التربية والتعليم إن الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء وأن السيارة كانت تقل ٢٥ فردا من بينهم ٢ مشرفين وسائق و٢٣ تلميذا مشاركين فى مسابقة القرآن الكريم وهم شوفين لمكتب لتحفيظ القرآن وجار عمل الإسعافات الأولية لهم وهناك ٨ حالات تم تحويلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج هناك و١٧ حالة تتلقى العلاج بمستشفى الغنايم المركزى والتلاميذ منهم ١٤ من التعليم السنة و٩ من التعليم الأزهرى وجار مشوفة حالتهم ، وجار تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث.

المصدر : مصر ناين