سمحت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمرو سويدان، المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، والتي تنظر محاكمة “بديع” و 682 متهما آخرين، لوالد المتهم عمرو عيد ووالدته وشقيقته بلقائه في حرم منصة المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان مشبه النيابة السنةة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الواجبة، وقتل رقيب واجبة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

المصدر : مصر ناين