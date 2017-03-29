اصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه لا توجد أزمة بخصوص توثيق عقود ثنائى الفريق عماد متعب وحسام غالى، مؤكدًا أن الأمر بسيط للغاية ولا يُشبه مشكلة للنادى ولا للاعبين.

كان الأهلى قد أعلن فى الخامس من مارس الجارى، تجديد عقد متعب وغالى لمدة موسم، لكن أنباء خرجت بعدها تُشكك فى صحة هذه العقود بدعوى عدم توثيقها فى اتحاد الكرة الى أن الآن.

وأكد مدير الكرة بالأهلى، أنه يعلم جيدًا اللوائح ويعلم متى يُرسل العقود لاتحاد الكرة، مُشوفًا: ليست المرة الأولى، التى يتم فيها تجديد عقود ثم توثيقها وإرسالها للجبلاية.

وأظهر عبد الحفيظ لـ”اليوم السابع”، أن الحديث عن ضرورة إرسال العقود خلال 30 يومًا من توثيقها غير مفهوم، لأن لا أحدًا يعلم تاريخ بداية العقود، مؤكدًا أن متعب وغالى جددا على العقود وبالمبالغ المُتفق عليها، وهناك خطوات أخرى يتم اتخاذها وملء العقود قبل إرسالها للجبلاية دون مشاكل.

وشدد مدير الكرة على أن هناك فارقا بين التجديد والتمديد، ففى حالة التجديد سيبدأ العقد من الموسم الجديد ولا يعلم أحد تاريخ بداية العقد، فقد تكون بدايته من أول يوليو المقبل شبه ًا، لذا سيكون من الضرورى وقتها إرسال العقد لاتحاد الكرة أول أغسطس أى بعدها بـ30 يومًا حسب اللوائح.

المصدر : مصر ناين