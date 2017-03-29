اصدر سكان اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص يُشتبه أنهم أعضاء فى تنظيم القاعدة قُتلوا فى هجوم شنته على ما يبدو طائرة أمريكية بلا طيار على مركبة فى فى منتصف اليمن وذلك فى إطار حملة متصاعدة ضد القاعدة.

وأضافوا أن الهجوم وقع فى قرية أمقوز فى مديرية مودية بمحافظة أبين عند منتصف الليل تقريبا يوم الثلاثاء. واصدر وا إن المركبة احترقت تماما وإن جثث الأشخاص الأربعة الذين كانوا بداخلها تفحمت تماما.

وأفاد سكان أيضا بأنهم سمعوا هجمات صاروخية على موقع يُشتبه بأنه شوف للقاعدة فى منطقة وادى النسيل فى محافظة أبين أيضا ولكنهم اصدر وا إنه لم يُعرف أعداد الضحايا.

وأبين إحدى عدة محافظات فى فى منتصف اليمن وجنوبه ينشط بها تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وفرعه فى اليمن الذى يُسمى أنصار الشريعة.

وهاجمت الولايات المتحدة مرارا تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب فى غارات شنتها هذا الشهر طائرات وطائرات بلا طيار فيما يصفه مسؤولون أمريكيون بأنها حملة للحد من قدرة التنظيم على تنسيق هجمات مسلحة فى الخارج.

واستغل تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب الحرب الأهلية المستمرة فى اليمن منذ سنةين لتجنيد أنصار وتعزيز سيطرته فى المناطق الفى منتصف ى والجنوبية من اليمن. واصدر ت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) هذا الشهر إن هجوما شُن فى الثانى من مارس، على تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب أسفر عن مصرع ياسر السلمى المعروف أيضا باسم محمد طاهر وهو معتقل سابق فى مركز الاعتاصدر الأمريكى بجوانتانامو فى كوبا.

المصدر : مصر ناين