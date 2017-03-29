زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللاعب الدولى محمد شاهين لاعب النادى المصرى ومنتخب مصر، بوحدة العناية المركزة بمستشفى الزهور، حيث وافق على نقل اللاعب إلى مركز الطب العالمى لاستكمال العلاج بالمستشفى.

واصدر المحافظ، فى بيان اليوم، إن ذلك هو أقل شى يمكن تقديمه إلى أحد القامات الرياضية بالمحافظة الذى رفع اسم بورسعيد ومصر عاليا أثناء تمثيله لبورسعيد فى المحافل الدولية.

وأضاف أنه سيقوم بالمشوفة الدائمة للاعب الكبير للإطمئنان على حالته الصحية، مشيرا إلى أن اللاعب يشبه أحد الرموز الرياضية التى أثرت بجهدها وعرقها الملاعب.

المصدر : مصر ناين