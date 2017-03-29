أكد الرئيس اللبنانى، ميشال عون، أهمية دور الكلية العربية فى إعادة لم الشمل العربى، وإيجاد الحلول فى الدول الملتهبة، مشيرا إلى أن الكلية العربية أنشئت لتقينا شر الحروب فيما بيننا.

وأضاف الرئيس اللبنانى، خلال كلمته بالقمة العربية الـ28 المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، أن بيانات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية، والكلية العربية يجب أن تستعيد دورها ومهمتها، مشيرا إلى أن لبنان يسلك درب التعافى ولا يزال مسكونا بالخوف والترقب.

المصدر : مصر ناين