أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تخصيص قطعة أرض فى مركز صان الحجر، لإقامة مستشفى للطوارئ ومركزين أحدهما لأبحاث جراحات الكلى والمسالك البولية والثانى لجراحات الكبد والجهاز الهضمى، على مساحة 6 أفدنة بحوض تل صان وديفو – زمام ناحية رمسيس – مركز صان الحجر، تبرع بها أحد المواطنين لخدمة الأهالى وتوفير خدمة طبية وعلاجية للأهالى.

واصدر المحافظ، فى تصريح صحفى اليوم، إن موافقة وزير الزراعة تأتى فى إطار توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع السنة والمستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 116/1983 وينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزارى 615/2016.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة جراء ذلك ، ومع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة أى تعديات أو مخالفات تقع فى المساحات المجاورة والحفاظ على الرقعة الزراعية، معربا عن شكره وتقديره لوزير الزراعة لموافقته على طلب المحافظة مستشفى الطوارئ لخدمة أهالى مدينة صان الحجر للارتقاء بالمنظومة الصحية .

المصدر : مصر ناين