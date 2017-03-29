اصدر الباشمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، إن المحافظة تعمل من خلال كافة السبل المتاحة والمبادرات والأفكار غير التقليدية لتشجيع منظومة الاستثمار والدفع بعجلة الانتاج، حيث تملك المحافظة ميزات نسبية كبيرة فى هذا القطاع وإمكانيات جارى النهوض بها ، لافتا إلى أن أنه يجرى فى الفترة الحالية يتم الإعداد لإقامة معرض دائم لمنتجات المصانع المنتجة للترويج لمنتجاتها والتشجيع على التوسع فى نشاطها بما يعنى ضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل أكثر، فضلا عن توفير السلع والمنتجات بسعر أقل للمواطن البنى سويفى.

وأضاف بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ زار اليوم منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، حيث تفقد 4 مصانع منتجة بالمنطقة بإجمالى استثمارات 233 مليون جنيه، يعمل بها 1380 سنةلاً وسنةلة فى قطاعات الملابس والنسيج ولوازم أنظمة الصرف تمهيداً لافتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة، فى حضور عصام سليمان رئيس جمعية مستثمرى بياض العرب، والمهندس أشرف يوسف مدير مركز تحديث الصناعة ببنى سويف ومسؤولى الاستثمار بالمحافظة وأعداد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة.

وتفقد المحافظ مصنع بروج لأنظمة المياه الذى يعمل فى مجال إنتاج قطع الصرف والمواسير بتكلفة استثمارية 44 مليون جنيه ويعمل به 140 سنةلاً ، فضلاً عن تفقد مصنع الخيط الذهبى والذى بلغت تكلفته الاستثمارية 140 مليون جنيه ويعمل به 240 سنةلاً وسنةلة فى مجال غزل بليوستر والألياف والخيوط المعزولة.

وشملت الزيارة تفقد مصنع إيمسسيا دنيم لتصنيع البنطلون الجينز بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليون جنيه ويعمل به 700 سنةلاً، فضلاً عن تفقد مصنع شركة نور نايل تكتستايل بالقطاع النسيجى حيث بلغت التكلفة الاستثمارية 24 مليون جنيه، ويعمل به 300 سنةل فى مجال صباغة وتجهيز الأقمشة والمفروشات والمناشف.

وتضمنت جولة المحافظ مراحل وخطوط الانتاج ومنظومة التأمين والسلامة بالمصانع وكافة الاشتراطات، واستمع من أصحاب المصانع لشرح لبعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التى يذهب لها المنتج سواء المحلية أو التصدير والجودة التى يجرى وراء كل مصنع للوصول إليها، ووجه المحافظ مسؤولى المنطقة الصناعية باتخاذ كل ما يلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين وبما يخدم العملية الانتاجية بالمنطقة، لافتا إلى أنه مع نجاح المصانع فى الانتاج سيشجع ذلك على مزيد من الاسثمارات بالمنطقة وتحقيق سمعة طيبة لمنظومة الاستثمار بالمحافظة.

وأكد المحافظ للمستثمرين خلال الجولة بأن بابه مفتوح للجميع فى كل وقت لتذليل كل ما يواجههم من مشكلات، مؤكدا لهم أهمية الاعتماد على المكون والخامات المحلية فى الانتاج وأن المحافظة ستدعمهم فى هذا الاتجاه، مستمعا لأعداد من الشباب الذين يعملون بهذه المصانع مشجعا اياهم وأنهم يشبه ون الشباب المتميز النافع لنفسه ولوطنه ونموذجا ناجحا يجب أن يحتذى به، معربا عن سعادته بأن أكثر من 90% من السنةلين من أبناء بنى سويف وأعداد كبير منهم من القرى والفتيات.



احد مصانع بنى سويف



مصنع المواسير

المصدر : مصر ناين