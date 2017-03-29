يُحيى الفنان مجد القاسم، بكره الخميس، سهرة آخر “ويك إند” فى شهر مارس، حيث يغنى بأحد فنادق القاهرة الكبرى بمنطقة الزمالك المطلة على النيل، ويأتى ذلك بعد آخر أعماله الفنية وهو أوبريت “اسمك غالى يا أمى” من كلمات جمال السيد، وألحان مجد القاسم وتوزيع نوار البحيرى، وإخراج همت فهمى، وشارك فى غناء الأوبريت الفنانين سمسم شهاب وسمية درويش وشريف الغيطانى وسما الجندى.

يذكر أن المطرب مجد القاسم انتهى من تسجيل ألبومه الجديد، الذى يحمل عنوان “يارايق”، وتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم صلاح عطية والسيد راضى ونوار البحيرى وكريم طارق وحمادة عصمت وأحمد العربى ومجدى داود وياسر ماجد وباسم منير، ومن المقرر طرح الألبوم فى أعياد الربيع.

المصدر : مصر ناين