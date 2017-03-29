شهدت مدينة الغردقة اليوم الأربعاء، توافد أعداد كبير من الأهالى على شراء أوراك الدواجن، الذى أعلنت عن بيعه محافظة البحر الأحمر بسعر 15 جنيه للكيلو الواحد، حيث قامت مديرية التموين بالبحر الأحمر بتوزيع 2 طن من اوراك الدجاج بواقع 2 كيلو للمواطن وسعر الكيلو 15 جنيه، ومن المقرر أن مديرية التموين ستقوم بطرح كميات أخرى من أوراك الدجاج لتوزيعها على مختلف مدن المحافظة.

وكانت قد أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن توزيع أوراك دجاج بسعر 15 جنيه للكيلو، بناءًا على توجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وبالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشوفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وذكر بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر، أن تقوم مديرية التموين بالبحر الأحمر بطرح كمية كبيرة من أوراك الدجاج للبيع اليوم بمنفذ السلع الغذائية بطريق النصر بمدينة الغردقة بسعر 15 جنيهاً للكيلو، ويتم توزيعها تحت إشراف الرقابة التموينية ومباحث التموين.

كما أكد البيان أن اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته إلى مديرية التموين بالمحافظة بضرورة الالتزام بالسعر المحدد للكيلو، مشيرا أن المحافظة تضع نصب أعينها توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتسهيل على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع بعض التجار.



المواطنين يتوافدون على شراء أوراك الدجاج



البحر الأحمر تبيع كيلو الاوراك



طوابير اوراك الدواجن



توافد المواطنين على اوراك الدواجن



بيع أوراك الدواجن بسعر 15 جنيه للكيلة

المصدر : مصر ناين