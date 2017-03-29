اصدر ت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة من السنةلين فى إدارة تأمين النقل الأمريكية أصيبوا بجروج طفيفة اليوم الأربعاء فى مطار لاجوارديا فى نيويورك بعد تعرضهم لما يحتمل أن تكون مادة خطرة.

وذكرت قناة شوفة لمحطة سي.بي.اس التلفزيونية فى نيويورك أن عمال الإنقاذ توجهوا إلى مبنى الركاب (ب) بالمطار الساعة 5:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0945 بتوقيت جرينتش) للتسنةل مع حادث يتعلق بمادة خطرة.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن ثلاثة عمال تعرضوا لمادة غذائية وشكوا من تهيج بالعين قرب منطقة تسجيل دخول المسافرين.

وأغلق المطار مبنى الركاب لنحو 30 دقيقة. ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من مسؤولى سلطة مطار نيويورك.

المصدر : مصر ناين