كشف فريق من النيابة الإدارية بالغربية برئاسة المستشار مصطفى بكر مدير النيابة والمستشار رضا مصباح رئيس النيابة وحسام الحصرى وكيل نيابة وأمانة سر إبراهيم خسكى ومصطفى الشاذلى ومحمود عاطف عن وجود مخالفات جسيمة داخل مركز شباب ميت غزال بالسنطة.

وذلك بوجود تعديات على أملاك النادى وقيام الأهالى بالبناء عليها وعمل قام بفتحات ومطلات على أملاك النادى وانتشار الغاب والبوص والمياه الجوفية التى حولت الملعب الكبير والملعب الخماسى إلى برك ومستنقعات لارتفاع نسبة المياه الجوفية وانخفاض منسوب المركز عن الأكثر من متر ونصف، ما تسبب فى امتلائه بالمياه الجوفية والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال المعاينة التفتيشية المفاجئة التى أجراها فريق النيابة الإدارية، تحت اشراف المستشار على رزق رئيس هئية النيابة الإدارية فى حضور محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسن العشري المدير المالى والإدارى بالمديرية وأسامة شبانة مدير إدارة الشباب والرياضة بالسنطة ، حيث تبين عدم وجود أنشطه بالمركز وتجمهر بعض الشباب أثناء معاينة النيابة واستمع فريق النيابة لشكاوى الشباب وأكدوا أن مركز الشباب لا تمارس فيه الأنشطة الرياضية منذ 8 سنوات، وكشف أحدهم أن مركز الشباب لم يقم باستلام الملعب الخماسى منذ سنة 1993الى أن الأن ل وفاة المقاول وعدم استكمال الإنشاءات به.

وتعجب فريق النيابة لما وصل إليه حال مركز الشباب، خاصة وأنه على مساحة 6 آلاف و179مترا مربعا وتبين عدم وجود أسوار خارجية للمركز من الناحية القبلية ووجود خط مجاري أهالى متهالك يحيط بمركز الشباب ووجود تفجير صرف صحي يعوق حركة الوصول لمركز الشباب، كما تبين وجود قمامة وبوص داخل ملاعب المركز.

كان “اليوم السابع” قد رافق النيابة الإدارية أثناء المعاينة التصويرية وقرر فريق النيابة تشكيل لجنة عليا من أملاك الدولة بالمحافظة والإدارة الهندسية والتفتيش المالى والإداري والمساحة لإجراء المعاينة على الطبيعة لتحديد ملكية المركز والتعديات الواردة عليه وسبب الإهمال فى صيانة الملاعب، فضلا عن وجود أسلاك كهرباء عارية بأعمدة الإنارة، ما يهدد حياة الشباب بالخطر.

واستمع فريق النيابة لأقوال أعداد من شباب القرية الذين كشفوا عن وجود مخالفات بالمركز وعدم الاهتمام بمركز الشباب، وطالبوا بحل مجلس الإدارة وإحالتهم للتحقيق.

من جانبه اعترف محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بوجود تعديات على مراكز الشباب على 99%من مراكز الشباب، لافتا إلى أن لديه أكثر من 4 آلاف موظف عمالة زائدة بالشباب والرياضة، وهناك 500 موظف يقومون بالتوقيع بالشارع لعدم وجود أماكن لهم.

وأشار إلى أن هناك 280 مركز شباب على مستوى المحافظة، وأن المديرية خاطبت الوزارة لتدبير الاعتمادات المالية لتنجيل 35 ملعبا بمراكز الشباب وجار طرحها بعد تعديل المقايسات، نظرا لتحرير سعر الجنيه وارتفاع أسعار الدولار الذى ادى لتوقف العمليات الإنشائية بـ35مركز شباب الى أن الآن.

وأضاف أن هذه المراكز مسندة للإنتاج العربى والهيئة العربية للتصنيع للانتهاء منها، مشيرا أن مركز شباب ميت غزال تم تسليمه للهيئة العربية للتصنيع فى 16أكتوبر 2016.



ملعب مركز شباب ميت غزال يتحول لمستنقع مجارى



فريق النيابة الإدارية فى جولة مفاجئة داخل مركز شباب ميت غزال



فريق النيابة يفحص الدفاتر



فريق النيابة الإدارية يفحص الدفاتر



النيابة الإدارية فى جولة تفتيشية مفاجئة بمركز شباب ميت غزال



فريق النيابة داخل مركز شباب ميت غزال



فريق النيابة على أرض ملعب المركز



فريق النيابة يجرى معاينة للملعب



النيابة على أرض الملعب بعد أن تحول لبركه صرف صحى



ملعب المركز تحول لمستنقعات



مستنقع صرف صحي بالملعب



النيابة تعاين الملعب



فريق النيابة خلال معاينة الملعب



فريق النيابة الإدارية يعاين ملعب مركز الشباب



فريق النيابة أثناء المعاينة



تعديات بالبناء على أرض الملعب



النيابة ترصد التعديات على أرض الملعب



النيابة ترصد المبانى المخالفة على أملاك المركز



فريق النيابة يرصد المخالفات



بناء سور مخالف على أرض الملعب



النيابة تفحص الأوراق الخاصة بتخطيط الملعب



النيابة تفحص الأوراق



فريق النيابة يفحص أوراق المركز



النيابة الإدارية تفحص مخالفات مركز شباب ميت غزال

المصدر : مصر ناين