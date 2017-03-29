قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى، إقامة مباراتين وديتين أمام ناصر الفكرية ثم التصنيع يومى الخميس والجمعة، على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ومن المقرر أن يواجه الطلائع نظيره ناصر الفكرية غدًا الخميس، ثم يواجه التصنيع بعد غد الجمعة وتقام المباراتان فى تمام الثانية والنصف ظهرًا.

ويستعد الطلائع لمواجهة الداخلية المقرر لها 5 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للدورى.

كان الطلائع قد حقق فوزًا وديًا الأحد الماضى على نظيره إنبى على استاد جهاز الرياضة العسكرى بهدف دون رد، سجله خالد سطوحى فى إطار استعدادات الفريقين لمسابقة الدورى السنة.

المصدر : مصر ناين