لقيت ربة منزل مصرعها، ظهر اليوم الأربعاء، بعدما صدمها قطار طنطا – المنصورة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بميدان الشون بالمحلة الكبرى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة السنة.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير تأمين الغربية، إخطارا من العميد أشرف عمارة مأمور قسم ثان المحلة بورود إشارة من مستشفى المحلة السنة بوصول جثة لسيدة تدعى “ف.ا” مصابة بكسور متأعدادة ونزيف بالمخ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة ميدان الشون اصطدامها قطار طنطا – المنصورة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة السنة، وصرحت النيابة السنةة بدفنها.

المصدر : مصر ناين