تواجد لاعبو الزمالك الدوليون، فى مران الفريق اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة، يوم السبت المقبل، فى إطار الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى حالة اتخاذ مجلس إدارة قلعة ميت عقبة بخوض المواجهة والتراجع عن الانسحاب من البطولة.

كان الرباعى على جبر ومحمود جنش ومصطفى قام بفتحى وطارق حامد لاعبى الزمالك قد تواجدوا مع المنتخب الوطنى، خلال الفترة الماضية، ل مباراة توجو الودية، التى أقيمت بالأمس، وانتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة.

من المقرر أن يشارك دوليين الزمالك فى المران بصورة طبيعية، خاصة أن الثنائى مصطفى قام بفتحى وطارق حامد قد شاركا فى الشوط الثانى بودية توجو، بينما لم يشارك على جبر ومحمود جنش.

كما شارك أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك فى التدريبات بجانب على قام بفتحى الظهير الأيسر للفريق بصورة طبيعية، بعد تعافيهم من الإصابات المختلفة التى لحقت بهم، بينما واصل محمد مجدى مدافع الفريق تدريباته التأهيلية بالجرى حول الملعب، فى إطار برنامج علاجه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية.

المصدر : مصر ناين