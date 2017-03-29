تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث الجنائية، إخطاراً من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع الكشف الجنائى بالخانكة بالواقعة، حيث تبلغ لمركز واجبة شبين القناطر من “عماد الدين هاشم” 51 سنة صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم كفر الصهبى – دائرة المركز اكتشافه سرقة مخزن للأدوات الكهربائية والمنزلية خاصته، وسرقة كمية كبيرة من المؤسسات الكهربائية تقدر بحوالى 200 ألف جنيه ولا يتهم أحدا.

انتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع الكشف الجنائى بالخانكة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث شبين القناطر وضباط مباحث المركز، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين عدم وجود آثار كسر أو عنف بباب المخزن، بإجراء التحريات السرية تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم كل من “فارس ع” 42 سنة سائق ومقيم بمنشية الكرامدائرة المركز، و”تامر ح” 39 سنة سائق تروسيكل ومقيم كفر الشوبك دائرة المركز، وبحوزة الثانى مبلغ مالى 5 آلاف جنيه، حال قيادته السيارة ملك الأخير والمستخدمة فى نقل المسروقات.

وبمناقشة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة، واعترفا باصطناع نسخة من مفتاح المخزن الخاص بالمجنى علية مستغلين بذلك ترددهما على المخزن بصفة دائمة لنقل المؤسسات الكهربائية الخاصة بعملاء الشركة واطمئنان المجنى عليه إليهما وأنهما تصرفا فى المسروقات عبارة عن 50 جهاز كهربائى متصنف لعملائهم كل من “إيهاب .م”حمد “27 محاسب بشركة اجهزة الكهربائية ومقيم دائرة المركز، “صلاح .ح” 53 سنة صاحب محل للمؤسسات الكهربائية ومقيم– دائرة المركز، باستهدافهما امكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بشرائهما تلك المؤسسات المستولى عليها تم بإرشاد المتهمين ضبط المفاتيح المصطنعة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7732 جنح المركز لسنة 2017م.

وعلى جانب آخر تمكنت مديرية تأمين القليوبية من ضبط عاطلين لقيامهما بفرض إتاوات على السائقين فى المواقف بشبرا الخيمة .

وتبين ضبط “عماد ع” 24 سنةا عاطل ومقيم بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حال قيامه بفرض إتاوات والسيطرة بموقف بيجام – مؤسسة، دون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالى وقدرة 425 جنيها عملات ورقيه مختلفة من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ضبطه المحضر رقم 5861 جنح قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2017م.

كما تم ضبط “محمود إ” 56 سنةا عاطل حال قيامه بفرض إتاوات والسيطرة بموقف أحمد عرابى – أم بيومى ،دون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ مالى وقدرة 230 جنيه عملات ورقيه مختلفه من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك ضبطه رقم 5860 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2017م .