اصدر ت صحيفة “الجارديان” البريطانية فى افتتاحيتها اليوم الأربعاء إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بعد تفعيل رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماى للمادة 50 والتى تبدأ بموجبها مفاوضات الخروج لمدة سنةين تغادر بعدها بلادها التكتل الأوروبى، سيضعف باقى دول الاتحاد الـ 27، فضلا عن أنه ربما يضع البلاد فى حالة من عدم الاستقرار لمدة عقد من الوقت.

وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها أن “ذلك سيكون نهاية لعلاقة شراكة أعطت الكثير لبريطانيا أكثر مما نتصور”، واصدر ت الصحيفة إن مستقبل 3 ملايين أوروبى يعيشون ويعملون فى بريطانيا، إضافة إلى أكثر من مليون بريطانى يعيشون فى الخارج غير معروف حالياً، مضيفة أن هؤلاء أشخاص استقروا فى البلاد، وبدأوا بتأسيس عائلات لهم وعملوا كما دفعوا جميع الضرائب المفروضة عليهم.

وألقت الصحيفة الضوء على أنه بحلول شهر ديسمبر فإن العديد من الأوروبيين الذين عاشوا في بريطانيا أغلبية سنوات شبابهم ستصلهم رسالة من الداخلية البريطانية تطلب منهم “تحضير أنفسهم للرحيل” من بريطانيا.

المصدر : مصر ناين