أصدر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، فرمانا جديدا يمنع اللاعبين من ترك النادى فى أى وقت خلال الأيام، التى سيكون التدريب فيها على فترتين (نظام اليوم الكامل).

وقام سيد عبد الحفيظ بتعليق القرار فى غرفة خلع ملابس اللاعبين على أن يتم تفعيله من تاريخه.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى جلسة عاصفة مع اللاعبين قبل مران اليوم على خلفيه التصريحات، التى أدلى بها أكثر من لاعب، والتى لم تروق للإدارة الحمراء، ليتم فرض حظر إعلامى على اللاعبين، وسيتم توقيع عقوبات مغلظة على بعض النجوم أبرزهم أحمد قام بفتحى.





المصدر : مصر ناين