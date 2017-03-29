دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الأربعاء إلى “العمل بجهد” للتوصل إلى اتفاق حول الخروج من الاتحاد الأوروبى وذلك فى الرسالة التى وجهتها إلى رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك وأطلقت بموجبها آلية بريكست.

ودعت أيضا إلى أن تجرى مفاوضات الخروج بالتزامن مع مفاوضات “الشراكة المستقبلية” بين الطرفين وهو ما رفضته بروكسل عدة مرات مصرة على أن العلاقة الجديدة تكشف بعد التوافق على بريكست.

الاتحاد الأوروبى سيعمل بشكل موحد “وسيحافظ على مصالحه” فى مفاوضات بريكست

أعلن المجلس الأوروبى فى بيان الأربعاء أن الاتحاد الأوروبى سيعمل “بشكل موحد وسيحافظ على مصالحه” فى المفاوضات بعدما اطلقت بريطانيا آلية الخروج من التكتل.

واصدر ت الدول الـ27 المتبقية فى الاتحاد “نأسف لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لكننا مستعدون لهذا الإجراء الذى سيكون علينا اتباعه من الآن وصاعدا”. وأكد البيان أن الاتحاد سيعمل “بشكل موحد وسيحافظ على مصالحه“.

المصدر : مصر ناين