أعلن حزب التجمع بالإسكندرية رفضه محاولات بيع أرض مطار النزهة بالإسكندرية إلى شركات المقاولات.

واصدر بيان صادر، اليوم الأربعاء، لأمانة الإعلام بالحزب:” إن المطار بعد تجديده ورفع طاقته الاستيعابية إلى ما يقرب من مليون راكب سنوياً بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه تقريباً وانتهت الشركة المصرية للمطارات من أعمال تطويره وأصبح جاهزاً للتشغيل لتخفيف الضغط على مطار برج العرب، الذي يجري الإعداد لتوسعته وبناء صالة جديدة به خلال المرحلة المقبلة، أشاع بعضهم أن هناك اتجاها لوزارة الطيران لبيع المطار واستخدامه لإنشاء مول تجاري وتقسيم أراضيه بين المشروعات المجاورة له والتي يمتلكها رجال اعمال وأصحاب نفوذ خلال المرحلة الحالية”.

وطالب أحمد سلامة أمين إعلام الحزب بتشغيل المطار فى اقرب وقت لاستيعاب المسافرين إلى العمرة والحج خلال الفترة القادمة وقطع الطريق على محاولات الالتفاف من قبل هذه الشركات للاجهاز على المطار الذى يعمل منذ عشرات السنين للتخفيف على المواطنين .

المصدر : مصر ناين