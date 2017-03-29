تمكنت الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة من ضبط عائلة تمارس نشاط البنوك المتنقلة بين السنةلين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغت حجم تسنةلاتها خلال سنةين ستة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه.

وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة، مفادها قيام مواطن وأبنائه “مصطفى – إبراهيم – محمد” بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة فى حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أو طبيعة العلاقة بينه والمستفيدين منها.

وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، أن وراء ذلك النشاط مواطنا وأبناءه حيث كونوا تشكيلا إجراميا تخصص فى تجميع مُدخرات المصريين السنةلين بالخارج من خلال الثانى المتواجد بالخارج وإرسالها لباقى المتحرى عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية الذين يقومون بدورهم باستلامها وتسليمها لأهلية السنةلين المصريين بالخارج، من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلى نظير عمولة قدرها 1 % ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون النظم للعمل المصرفى والنقد.

وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تسنةلاتهم خلال سنةين قرابة ستة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه مصرى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض للنيابة، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية الغير مشروعة.

المصدر : مصر ناين