حذر رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس النواب “الدوما” الروسى ليونيد سلوتسكى، من أن عمليات الجيش التركى فى شمال شرق سوريا قد تؤدى إلى ظهور “تركيا صغيرة” فى المنطقة، علاوة على أنها تهدد سلامة الأراضى السورية.

وشدد النائب، الذى زار سوريا مؤخرا ضمن وفد برلمانى روسى أوروبى، فى مؤتمر صحفى بموسكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، على أن التقدم التركى، لا يصب فى مصلحة سلامة الأراضى السورية.

وأضاف سلوتسكى ” نعرف ماهية الوضع فى شمال شرق سوريا، حيث بسطت القوات التركية سيطرتها على مدينة الباب، وقد تسيطر على بلدات أخرى، وهى تبعد الأكراد إلى الضفة اليسرى للفرات”.

وجاءت تصريحات سلوتسكى فى الوقت الذى انتقد فيه وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، سياسة موسكو وواشنطن تجاه وحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا، معتبرا أن هناك منافسة بين الجانبين الروسى والأمريكى للتحكم بهذه الوحدات، مشددا على أن تركيا ترفض دعم الدول الأخرى للميليشيات الكردية التى تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستانى.





المصدر : مصر ناين