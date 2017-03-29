نظم المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية ورشة عمل بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك تحت عنوان: “كفاءة الإستهلاك” وذلك بمقر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.

تهدف ورشة العمل التى تستمر على مدار 3 أيام إلى بناء وعى مجتمعى لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وهى ليست دعوة لتقليل كمية الطسنة والشراب أو تناول أطعمة ذات جودة أقل وإنما هى إرشادات سنةة واستراتيجيات فى المجالات المعنية بالحفاظ على الصحة السنةة وحماية المستهلك وتضمنت الورشة جلسات تناول فيها الدكتور عصام غنيم أستاذ التغذية والصحة السنةة و رئيس جمعية العمدة للتنمية التعريف بأسس التغذية السليمة والاحتياجات الغذائية وضرورة تصنف الطسنة، واتزانه وتوافر العناصر المهمة به والتى يحتاجها الإنسان من طاقة وفيتامينات وأملاح معدنية والتحذير من الإكثار من تناول السكريات و الأطعمة .الدسمة وسبل التقليل من فاقد الغذاء و القواعد لإعداد وجبات صحية خالية من التلوث و إبراز الدور المحوري للمرأة فى التغذية السليمة

كما استرشد بنموذج مدرسة كرموز الابتدائية المشتركة كمثال ناجح و رائد للتغذية المدرسية الذاتية من وجبات ساخنة تقسم على مدار الأسبوع، مما أدى إلى ,ارتفاع نسبة حضور التلاميذ إلى 100 % و توفير فرص عمل

من جهه أخرى تناول أحمد حسن نائب رئيس مدير جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية التعريف بجهاز حماية المستهلك و دورى في تنظيم المسنةلات بين التاجر و المستهلك، وتم عرض سياسات الاستبدال و الاسترجاع للسلع و قانون حماية المستهلك و حقوق و واجبات المستهلك و كيفية تقديم الشكوى عن طريق الخط .الساخن للجهاز على الخط الساخن 19588 أو موقع الجهاز على صفحات التواصل الاجتماعى أو تطبيق الجهاز على التليفونات الذكية وغيرها



